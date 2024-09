VÍDEO: Após tatuar ‘Trump’ na testa, influenciadora pede dinheiro na rua para remover a tatuagem

A influenciadora Rain Monroe, de 21 anos — apoiadora britânica de Donald Trump à presidência dos EUA — chocou muita gente com uma tatuagem na testa com o sobrenome do candidato republicano. No entanto, a mulher agora está implorando por dinheiro para apagá-la.

Ela virou celebridade instantânea na internet quando estreou sua devoção tatuada a Trump. Porém, após ataques nas redes sociais, Rain se mostrou aparentemente arrependida.

Diversas postagens na conta de Rain no Instagram mostra a mulher em Londres (Inglaterra), carregando uma placa “Preciso de dinheiro para remoção de tatuagem” e buscando caridade de estranhos.

Confira:

Fonte: Bnews