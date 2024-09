Vovó Pureza, Energisa e Café Contri vencem concurso de ornamentação de estandes

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), e o presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (ACISA), Marcelo Moura, realizaram na Fazendinha, dentro do Parque de Exposições Wildy Viana, a premiação do 1° Concurso de Ornamentação dos Stands da Expoacre 2024, que distribuiu R$ 35 mil em prêmios. A empresa Vovó Pureza conquistou o primeiro lugar, recebendo R$ 20 mil; em segundo lugar, a Energisa levou R$ 10 mil; e em terceiro, o Café Contri ganhou R$ 5 mil.

O presidente da ACISA, Marcelo Moura, destacou a importância do concurso como uma forma de promover a criatividade, inovação e qualidade estética dos stands participantes. A iniciativa visa incentivar os expositores a aprimorarem a apresentação visual de seus espaços, valorizando a identidade das marcas e produtos. “A ideia é criar um ambiente empresarial na feira, fortalecendo economicamente o evento. Se o expositor investe na melhoria de seu negócio, ele pode ser premiado, o que é um princípio básico de prosperidade. Queremos que a feira seja cada vez mais atrativa para o público e os empresários”, declarou Moura.

O governador Gladson Cameli expressou satisfação com a realização do evento, que busca valorizar os empresários locais. “É importante valorizar quem se dedicou e participou dessa feira tão significativa, que é a maior do Estado. Essa iniciativa da ACISA é uma forma de reconhecer quem contribui para o sucesso da Expoacre. Esperamos que no próximo ano tenhamos menos governo e mais iniciativa privada”, afirmou.

Cameli também mencionou que, após o fim da Expoacre, será realizado um levantamento para a escolha das atrações de 2025. “Vamos fazer um levantamento dos principais shows nacionais para já contratarmos com antecedência, sem deixar o principal para a última hora”, enfatizou.

O secretário de Agricultura, José Luis Tchê, revelou que a equipe já está trabalhando na organização da feira agropecuária de 2025. “Estou muito feliz com o encerramento da feira deste ano. Tudo o que planejamos, a pedido do nosso governador, para que fosse a maior feira, foi um sucesso. Estamos discutindo o futuro da Expoacre, considerando o tamanho do evento e se o local atual comporta a feira para o próximo ano, quando celebraremos 50 anos”, concluiu.