Gladson entrega quadriciclo e motocicleta para campeões do rodeio da Expoacre

Marcelo Adriano Silva, de Rio Branco, grande vencedor do Rodeio na Expoacre 2024, e o segundo colocado, Anderson Aguiar, receberam das mãos do governador Gladson Cameli (PP) neste domingo, 8, as premiações referentes à competição, que se encerrou na última quarta-feira, 4 de setembro.

Adriano foi premiado com um quadriciclo e mais R$ 10 mil, enquanto Aguiar ganhou uma motocicleta Honda 0 km. Marcelo, que pratica montaria em touro desde os 16 anos e compete profissionalmente há dois anos, comemorou a vitória: “Estou muito feliz, nasci e me criei aqui, meu sonho era ser campeão na minha cidade”, afirmou. Ele também revelou que vendeu o prêmio para investir na compra de gado.

A competição de rodeio começou com 35 peões e atraiu mais de dez mil espectadores, ansiosos para ver quem conseguiriam ficar os oito segundos regulamentares sobre o touro. Na semifinal, dez competidores enfrentaram touros bravos, e apenas cinco chegaram à final.