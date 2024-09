Incêndio destrói Tenda das Verdureiras em Cruzeiro do Sul

Um incêndio na madrugada deste domingo, 8, destruiu a tenda das verdureiras, que ficava ao lado do Mercado do Peixe. Trinta das 40 bancas do local pegaram fogo e o restante foi atingido parcialmente. Não havia ninguém na hora do fogo e não houve feridos.

Antônia Rodrigues, proprietária de uma das barracas, estima um prejuízo de R$ 100 mil. “A gente investiu nosso dinheiro todo aí, nesses produtos que tinham aí, e ficamos sem nada, o fogo levou tudo. Meu prejuízo aí, se eu for colocar na punha [sic] da lapiseira, dá mais de 100 mil tranquilo. O prefeito veio aqui, conversou com a gente e disse que vai resolver”, desabafou.

A tenda abrigando as estruturas de madeira foi instalada pela prefeitura de Cruzeiro do Sul para abrigar os comerciantes enquanto realiza a segunda etapa da obra de reforma do Mercado Manoel Edwirgis, o Minhocão. O vice-prefeito Henrique Afonso, disse que a perícia esteve no local para descobrir a causa do incêndio e que a gestão vai auxiliar os feirantes.

“Como gestão a gente sente muito essa situação, porque é um prejuízo para cada um desses pequenos comerciantes que vende seus produtos neste espaço enquanto estamos reformando o espaço dele, o ambiente deles, para eles venderem definitivamente. Nós faremos um levantamento de todos os danos e quero dizer que a prefeitura vai ajudar no que for preciso fazer que estiver no alcance da prefeitura, nós estaremos aqui com essas pessoas. Nós já fizemos o boletim de ocorrência, vai ser feito todo um trabalho de apuração das causas. Pela dinâmica acredita-se que tenha sido algo intencional, criminoso mesmo. Isso vai ser feito todo um trabalho de apuração e se foi um incêndio criminoso tem que ser punido no rigor da lei. Vamos pedir acesso às imagens dessa câmera para saber o que causou isso e se foi criminoso vai ter que ser punido no rigor da lei”, destacou Henrique Afonso.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e debelou as chamas na madrugada e voltou ao local na manhã deste domingo, porque ainda havia fogo. “Para o combate às chamas foi utilizado linhas de magueira e aproximadamente 9.000 mil litros de água. Durante a atuação foi necessário apoio da Energisa para realizar o corte do fornecimento de energia elétrica no local, bem como da Polícia Militar para fazer a segurança para que os vandalos não saqueassem as bancas que estavam parcialmente queimadas”, pontuou o relatório da corporação.

Eliaquim Dutra, perito criminal da Polícia Civil, esteve no local e disse que as provas vão apontar as causas do sinistro. “A gente veio ver se consegue descobrir as causas do incêndio e a origem dele também, a maneira de propagação e a gente faz o levantamento também do tamanho da extensão que as chamas chegaram a alcançar. E a gente vai trabalhar em parceria com os bombeiros na elaboração dos relatórios para tentar descobrir as causas e a extensão aqui dos danos causados pelo incêndio. Ainda é prematuro para fazer qualquer diagnóstico porque a gente tem que concatenar as evidências coletadas, tanto aqui no local como com as testemunhas que vão ser ouvidas depois pela autoridade policial”, relata.

A feirante Iraci Fernandes, ficou aliviada com a presença e as palavras do vice prefeito. “Graças a Deus, deram apoio para a gente neste momento difícil com o nosso meio de vida. Eu me desesperei, eu pensei que iria ficar abandonado. Mas, em momento algum, eles deixaram nós abandonados e disseram que vão nos ajudar a recomeçar“, contou.