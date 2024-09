Aulas seguem suspensas em 7 municípios no Acre

O secretário Estadual de educação, Aberson Cavalho, fez um pronunciamento pelas redes sociais na tarde deste domingo, 8, para anunciar que dos 22 municípios do estado, 7 não terão retorno das aulas nesta segunda-feira.

Conforme o gestor da educação, a decisão leva em conta a qualidade do ar nesses municípios. Por conta da fumaça que se instalou sobre o estado, a condição é péssima, o que faz com que o governo decida pela manutenção dessas crianças e adolescentes em casa.

Os municípios onde as escolas continuarão de portas fechadas são Rio Branco, Brasileia, Epitaciolândia, Porto Acre, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Manoel Urbano.

Carvalho destacou ainda que a SEE vai continuar monitorando a situação da qualidade do ar em todo o estado para decidir quando as aulas nos municípios devem retornar.

Veja o vídeo: