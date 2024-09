Jaldo Sem Retoque e Deavele Santos encerram o Festival do Milho de Porto Walter

A 9ª edição do Festival do Milho, em Porto Walter, foi encerrada na noite desse sábado,8, na Concha Acústica com shows dos cantores Jaldo Rodrigues, do Sem Retoque, e Deavele Santos, que segundo estimativa da organização, contaram com cerca de 4.500 mil pessoas. O Festival do Milho, iniciado na quinta-feira, 5, faz parte do calendário regional do Vale do Juruá, movimentando a economia e valorizando o produtor rural.

Além dos shows, o evento anual em torno da cadeia produtiva do milho contou com cavalgada, futebol, lutas e escolha da rainha e rei Ryana Almeida e Alykamel. No cardápio da festa, pratos doces e salgados feitos à base de milho, como pamonha, canjica e bolos.

A Professora Paula Abreu, viajou de Cruzeiro do Sul para o município do Alto Juruá para prestigiar o evento e diz que valeu a pena.“Fiz questão de vir prestigiar os shows e claro provar delícias do milho. Me diverti bastante e achei tudo bem organizado”, comenta.

O Festival do Milho promovido pela Prefeitura de Porto Walter, este ano contou com o apoio do Ministério do Turismo, SEBRAE e dos gabinetes do Deputado Federal Zezinho Barbary e Senador Alan Rick.