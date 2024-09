Vila Santa Rosa diz sim para Zequinha e Delci em Cruzeiro do Sul

Os moradores da Vila Santa Rosa, onde vive a candidata a vice de Zequinha Lima, Delcimar Leite, disseram sim para a caminhada da dupla rumo à prefeitura de Cruzeiro do Sul. O que seria um encontro de amigos virou uma gigante reunião de apoio.

José Araújo, um dos pioneiros da Vila Santa Rosa, resumiu o sentimento da comunidade local. “Aqui antes do Zequinha era tudo difícil. Agora temos médico, dentista e exames. Estamos com ele e a Delci, que mora aqui e é gente da gente“, destacou.

Emocionada com a adesão de sua comunidade, Delcimar contou que aceitou o desafio de entrar na política para ampliar sua atuação para todo o município. Ressaltou o orgulho em morar na Vila e conhecer os moradores, bem como suas conquistas e demandas.

“Sou filha daqui, tenho orgulho de dizer isso que nunca deixei minha cidade e minha Vila na zona rural para ir morar fora. Conheço as pessoas e as dificuldades que ainda tem em nossa cidade, e juntos com nosso deputado Clodoaldo Rodrigues, os demais deputados estaduais, federais, senadores, o governador Gladson Cameli e o Zequinha vamos melhorar ainda mais nossa cidade e a vida da nossa gente”, declarou Delcimar, aplaudida pelos moradores da Vila.

O deputado estadual Clodoaldo Rodrigues, marido de Delci e coordenador de campanha da chapa na zona rural e disse que em todas as vilas do município os serviços e ações nas áreas da agricultura, saúde, educação, esporte e lazer na gestão de Zequinha, deram novo ânimo para os moradores. Graças a isso, é grande a aceitação de Zequinha e Delci em todas as 7 vilas de Cruzeiro do Sul.

“Nossa Vila Santa Rosa é outra depois que o Zequinha assumiu a prefeitura, temos educação de quantidade, saúde de qualidade, não falta médico, enfermeiro, dentista, medicamentos, exames, além disso, há muito investimento no esporte que tem acontecido não só aqui mais em toda a cidade. Então, nosso povo vai reconhecer isso e vai dar essa vitória para Zequinha e Delcimar.No nosso mandato de deputado estadual vamos ajudar nosso prefeito colocando emendas para que ele e a Delci possam fazer mais por Cruzeiro do Sul”, disse o deputado.

Zequinha disse que Delcimar terá autonomia para trabalhar pela Vila Santa Rosa, assim como em todo o município. “Vocês da Santa Rosa são privilegiados, vocês têm um deputado estadual e agora vão ter uma prefeita da Vila, a Delci não será somente uma vice, mais a prefeita de vocês. Tenho orgulho da Secretaria de Assistência Social que a Santa Rosa nos deu e hoje temos essa mulher que representa muito bem a mulher e a família, na nossa chapa. Nós vamos trabalhar muito, para Cruzeiro seguir crescendo em obras, na educação, na saúde, no esporte, na agricultura, dessa forma as pessoas vão continuar tendo mais oportunidade e dias melhores em nosso municípios”, disse Zequinha Lima.

Na gestão de Zequinha Lima, a Vila Santa Rosa, a exemplo das demais, teve revitalização nas áreas da saúde, educação e agricultura, além de outras.

Veja as principais:

Saúde

A Unidade de Saúde Geraldo Pereira Maia, da Vila Santa Rosa, ganhou um laboratório, o atendimento médico é feito 4 dias na semana. Os exames laboratoriais são feitos todos os dias assim como a entrega de medicação. O atendimento odontológico é diário, bem como o da enfermagem. Vacinação, curativo, visita domiciliar a pacientes acamado, exames de PCCU, atendimento de endemias em combate a dengue e a malária também estão disponíveis.

O psicólogo e a fisioterapeuta atendem uma vez na semana e a nutricionista a cada 15 dias. Já a educadora física está no local duas vezes na semana. Há uma ambulância tipo A para transporte sanitário de pacientes que não tenham risco de morte.

Na área da agricultura

75 hectares de terras foram mecanizadas este ano e dois tratores atendem a Vila com serviço de mecanização. Na localidade também existe o Programa de Horticultura.

1 caminhão que faz escoamento da produção dos agricultores da região,de forma gratuita

Educação

Na Educação, o município mantém na Vila a Escola Antonio Ferreira Gomes, com o fundamental- 1°ao 5° ano e 6°ao 9° ano e a Creche Santa Rosa.