Elenorte expõe produtos de blocos e placas pré-moldadas para construções

A Elenorte, destaque em um dos estandes da Expoacre 2024, no parque de exposições Wildy Viana, em Rio Branco, apresentou soluções inovadoras para construção com blocos e placas pré-moldadas. Os produtos oferecidos pela empresa abrangem desde a edificação de casas e pisos até mourões de concreto, utilizados em propriedades rurais.

Marselha Salomão, arquiteta da empresa, explicou à reportagem do ac24horas que a Elenorte surgiu a partir da Concrenorte, aproveitando o reconhecimento do nome no mercado de concreto, e se mantém no setor há quase 30 anos. Segundo ela, a Elenorte também atua no ramo da agropecuária. “Temos toda essa linha agropecuária, coral, estaca, cocho e estrutura para galpões”, comentou.

Salomão destacou que a Elenorte é especializada na fabricação de pré-moldados, mas ressaltou que todo o concreto utilizado nos produtos é fornecido pela Concrenorte. “Todo nosso concreto é certificado e tem garantia. Nossa fábrica produz até 7 mil blocos por dia, então temos capacidade de atender todo o estado”, afirmou.

Durante a entrevista, foram apresentados os produtos de placas e blocos pré-moldados da empresa na feira agropecuária realizada na capital.

VEJA O VÍDEO: