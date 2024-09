PM diz que usou força moderada e que vereador agrediu guarnição

A Polícia Militar do Estado do Acre se pronunciou em relação ao caso que envolve o vereador e presidente da Câmara de Acrelândia, Rozeno Melo.

O parlamentar foi detido após uma confusão na madrugada deste sábado, 7, ao tentar impedir a prisão de seu filho, acusado de passar um trote à PM.

Imagens que flagraram confusão mostram um policial militar usando uma arma de choque contra o vereador que cai no chão após ser atingido.

A PM explicou o que ocorreu, deu a sua versão da confusão.

Leia abaixo a versão da Polícia Militar do Acre.

“Os militares estavam realizando fiscalização em bares, quando receberam chamado para atender uma ocorrência, na zona rural, supostamente, troca de tiros e que uma pessoa estaria morta no local. Os policiais deixaram de fazer a fiscalização e foram para o atendimento da ocorrência, no trajeto a equipe policial entrou em contato com número que solicitou o chamado para verificar mais informações, pois endereço da ocorrência estava incompleto, porém o número já não respondia mais, no entanto, os militares viram a foto que estava no aplicativo de mensagens do envolvido e lembraram que ele estava na distribuidora que minutos antes estava sendo fiscalizada.

A equipe policial retornou ao local e fez a ligação para o indivíduo e observou que ele atendeu e confirmou a ocorrência, então os militares foram até ele perguntar sobre o fato, o homem não soube passar informações e não justificou porque estava ligando sem existir o fato. Os policiais o informaram que ele seria conduzido a delegacia por comunicação falsa de crime.

O envolvido se recusou a colaborar com trabalho policial e ofereceu resistência, juntamente com seu pai que tentou evitar que o filho fosse conduzido, vindo a agredir fisicamente um policial militar que estava na ocorrência, os policiais utilizaram a força moderada para responder à injustiça agressão. Os policiais conseguiram conter os dois e colocá-los na viatura e conduzir à delegacia”.

Assessoria de Comunicação da PMAC.