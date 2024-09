Panfletagem movimenta campanha de Jéssica Sales

A candidata a prefeita de Cruzeiro do Sul, Jéssica Sales (MDB), e o candidato a vice dela, Tota Filho (PSD), fizeram panfletagem em semáforos na região central da cidade, movimentando a campanha de rua neste sábado (07), feriado do Dia da Independência. A entrega de “santinhos” aconteceu em clima animado e com grande participação de apoiadores.

“Onde a gente chega é assim, o povo nos abraça e mostra que quer a mudança, e a gente retribui todo esse carinho com o compromisso de que vamos cuidar bem de nosso município. Hoje aqui no centro de Cruzeiro do Sul foi mais uma prova de que estamos no caminho certo, a população está com a esperança renovada, nossa campanha ganhou as ruas!”, comemorou Jéssica.

O candidato a vice-prefeito Tota Filho também demonstrou confiança na vitória, afirmando que “cada dia que passa nessa campanha aumenta a certeza de que estamos no caminho certo. Hoje aqui foi mais uma prova disso. Vamos continuar avançando com nossas propostas e mostrando a cada cidadão o nosso compromisso com o futuro de Cruzeiro do Sul”, declarou.

Durante a panfletagem, eleitores e simpatizantes de Jéssica Sales posaram para fotos com a candidata e receberam material de campanha. A agenda da candidata segue neste domingo, com caminhadas, reuniões e visita a comunidades.