Na carreata da Independência, Bocalom e Alysson levam mil carros às ruas, diz coordenação

A coligação “Produzir para Empregar” promoveu mais uma carreata pelas ruas de Rio Branco. Na tarde deste sábado, 7, Dia da Independência, o candidato à reeleição, Tião Bocalom, e seu vice, Alysson Bestene, percorreram os bairros Esperança e a Vila Betel. A estimativa é que cerca de mil veículos, entre carros e motos, participaram do ato, segundo a coordenação de campanha dos candidatos.

Bocalom expressou satisfação com a recepção do público e destacou a importância de continuar o trabalho.

“O povo está cada vez mais estimulado e quer que o nosso trabalho continue. As mudanças em nossa Capital são evidentes, e a resposta do público confirma isso. A verdadeira pesquisa é a eleição e a reação das pessoas nas ruas”, afirmou o prefeito.

Em suas palavras, o candidato a vice-prefeito Alysson Bestene (PL) destacou a recepção positiva dos moradores e o apoio ao trabalho da administração atual. “Esta carreata demonstra o desejo da população por um trabalho sério e dedicado. A verdadeira pesquisa é o carinho e acolhimento que recebemos da população de Rio Branco”, destacou.