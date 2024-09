Secretário garante que ano letivo estadual acaba em dezembro

O secretário de Educação do Acre, Aberson Carvalho, foi entrevistado neste sábado, 8, nos estúdios do ac24horas/Ecos da Notícia na Expoacre e revelou que deve se reunir com os órgãos competentes para avaliar as condições de retorno das atividades escolares nos municípios acreanos onde as aulas foram suspensas devido à má qualidade do ar.

Aberson destacou que Rio Branco e alguns outros municípios ainda apresentam qualidade do ar abaixo da normalidade devido à poluição causada pelas queimadas. “Vamos analisar os dados de saúde, juntamente com os dados ambientais, para verificar se há uma melhora na qualidade do ar. É fato que alguns municípios já estão em uma situação melhor. Amanhã faremos uma divulgação sobre quais municípios retomarão suas aulas e quais não retomarão. Plácido de Castro, por exemplo, parece estar em uma condição muito boa, mas Rio Branco, que é a capital, está com uma situação péssima de qualidade do ar. Tudo isso será avaliado para garantir a saúde da população”, explicou.

O secretário reforçou que a orientação do governador Gladson Cameli é priorizar a saúde das pessoas acima de qualquer outra situação. “A orientação do governador Gladson é garantir o cuidado da saúde das pessoas, o que justifica a decisão de suspensão das aulas. Temos municípios, como Porto Acre, Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira, com grandes concentrações de poluentes. Brasileia está em uma situação muito ruim, assim como Cruzeiro do Sul, que também está em uma situação crítica”, afirmou.

Carvalho avaliou que, mesmo com os desafios, um ponto positivo na educação é que o ano letivo deve ser encerrado dentro da normalidade, em dezembro. “Quando veio a pandemia em 2020, ficamos sem concluir o ano letivo no tempo previsto. Agora, estamos trabalhando para que até 23 de dezembro todas as aulas sejam finalizadas. Precisamos voltar ao normal, pois sabemos que as famílias se planejam, e há uma organização social em virtude do calendário escolar”, comentou o secretário.