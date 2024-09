Espaço Sebrae apresenta produtos naturais na Expoacre

Na Expoacre 2024, o estande do Sebrae, localizado no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco (AC), tem sido um dos principais pontos de visitação, especialmente pela valorização de produtos naturais da floresta.

O videomaker Kennedy Santos, do ac24horas, entrevistou na noite deste sábado (7) os representantes da empresa “Flora Jatobá da Amazônia”, Manoel e Ana Maria, que oferecem ao público produtos medicinais extraídos diretamente da natureza. Entre os destaques está o óleo de copaíba, reconhecido pelas propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes e antibióticas.

“Esse é o líquido que extraímos da árvore do jatobá. Ele é um produto completo. Os produtos foram analisados pela FUNTAC e estamos felizes em garantir a segurança e a eficácia deles”, explicou Manoel.

Além das qualidades terapêuticas, Ana Maria, farmacêutica e sócia da Flora Jatobá, destacou que os fitoterápicos oferecem uma alternativa natural aos medicamentos convencionais. “Sabemos que os medicamentos convencionais muitas vezes têm efeitos colaterais severos, enquanto os produtos naturais oferecem uma solução mais suave e com menos impactos negativos para o corpo”, afirmou Ana Maria.

Ana Maria também ressaltou a importância de valorizar os recursos da floresta amazônica e promover a sustentabilidade. “Estamos muito felizes por estar aqui na Expoacre, mostrando para a população do Acre que é possível cuidar da saúde com produtos da nossa terra, sem precisar recorrer a medicamentos cheios de químicos e com efeitos colaterais indesejados.”

Outro estande que atraiu visitantes foi da empresa “Café Raiz da Floresta”, que se destaca pela produção artesanal e pelo cuidado em todas as etapas, desde a colheita até a xícara do consumidor. Ana Bela, responsável pela linha de cafés da empresa, detalhou o processo de produção, que começa com a seleção rigorosa dos grãos.

“Nós temos todo o cuidado, desde a colheita dos grãos até o processo de secagem e torrefação. Nosso café é tratado manualmente, e o processo de torrefação média preserva o açúcar natural do grão, o que garante uma bebida suave e adocicada, sem a necessidade de adição de açúcar”, explicou.

VEJA O VÍDEO: