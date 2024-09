Restaurante peruano faz sucesso com pratos autênticos

A jornalista Jocely Abreu do ac24horas e do Ecos da Notícias entrevistou na noite deste sábado (7) a proprietária do “Gran Choza”, um restaurante peruano que tem atraído a atenção dos visitantes com cardápio repleto de sabores autênticos do Peru, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco (AC). A cadeia de restaurantes, que já conta com unidades em cidades como Puno, Arequipa, Cusco, foi convidada a participar da 49ª edição da Expoacre 2024.

A proprietária explicou que a “Gran Choza” traz para o Acre o melhor da culinária peruana, com pratos tradicionais preparados com ingredientes orgânicos trazidos diretamente do Peru.

“Estamos aqui presentes e muito agradecidos por sermos convidados para a Expoacre. Todos os produtos são trazidos do Peru e são orgânicos”, enfatizou a proprietária, que também disponibiliza esses produtos para venda no local.

Além do ceviche, o cardápio da “Gran Choza” inclui outros pratos emblemáticos da culinária peruana, como o lomo saltado, disponível em versões com carne ou frango, e o talharim saltado, um macarrão com vegetais e carne. Outra atração é o chicharrón de chancho, servido com a famosa batata peruana, uma variedade amarela e bastante utilizada na gastronomia do país. “Na comida peruana não pode faltar batata”, afirmou a proprietária, com um sorriso.

Outro sucesso da “Gran Choza” é a chicha morada, uma bebida típica peruana feita a partir do milho-roxo, fervido com casca de abacaxi, cravo, canela e limão. “É muito gostoso, e está fazendo sucesso aqui”, disse a proprietária. A chicha morada, refrescante e aromática, tem sido uma escolha popular entre os visitantes que buscam experimentar a cultura culinária do Peru.

A proprietária do restaurante aproveitou para agradecer o carinho e as visitas que o espaço tem recebido dos visitantes. “Estamos muito felizes por estar aqui, e agradecemos a todos que nos têm visitado. Nossa comida está fazendo sucesso, e isso é muito gratificante”, concluiu.

Confira o vídeo: