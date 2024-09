Legado do pecuarista José Marcos Leite é homenageado na Expoacre

Familiares do pecuarista José Marcos Leite, um dos pioneiros da pecuária acreana, que faleceu em 2014, receberam uma homenagem do governo do estado neste sábado, 7, durante evento realizado na Expoacre.

A homenagem abrangeu dezenas de pecuaristas que fazem a pecuária local acontecer. José Marcos Leite foi sócio e membro destacado do sistema sindical patronal rural e participante ativo e relevante da construção da pecuária acreana, com investimentos no setor primário e na indústria frigorífica.

Um de seus filhos, Juninho Leite, representou a família e recebeu a homenagem feita pelo governo do Acre. “Ficamos muito satisfeitos. Uma homenagem muito bonita por parte do governo. Meu pai veio para o Acre em 1969 e a gente fica muito satisfeito por esse reconhecimento do estado”, agradeceu.

VEJA O VÍDEO: