Analistas do Sebrae e Senai destacam programa Brasil Mais Produtivo

Na 8ª noite da Expoacre, realizada neste sábado, 7, Sonia Pinheiro, analista técnica e interlocutora do Brasil Mais Produtivo do Sebrae, e Marcelo Luiz, analista de relacionamento do SENAI, conversaram com a reportagem do ac24horas/Ecos da Notícia sobre o programa Brasil Mais Produtivo. Este projeto busca levar inovação para micro e pequenas empresas através do acompanhamento de um Agente Local de Inovação, que aplica uma metodologia ágil para solucionar problemas e otimizar processos.

Sonia Pinheiro destacou que o programa visa principalmente reduzir custos. “O Programa Brasil Mais Produtivo é uma iniciativa do governo federal, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. No Acre, ele é executado pelo Sebrae, que depois passa a gestão para o Senai para dar continuidade ao programa”, explicou.

Marcelo Luiz ressaltou a importância da pequena indústria para a economia do país e abordou o foco do programa na produtividade. “A pequena indústria faz a economia girar, mas muitas vezes não tem a expertise necessária em algumas áreas de produtividade. O programa ajuda essas empresas a melhorar seus processos, seja no chão de fábrica ou na eficiência energética, oferecendo consultorias especializadas”, afirmou.

Sonia detalhou o funcionamento do programa, explicando que as empresas participantes recebem acompanhamento por seis meses. “Fazemos todo o mapeamento das necessidades da empresa e oferecemos consultorias personalizadas, seja na parte de gestão, produção ou eficiência energética. Atualmente, temos 33 empresas sendo assistidas no estado, sendo 23 pelo Sebrae e 10 pelo SENAI”, disse.

Ela ainda mencionou que o programa continuará no próximo ano e que os empresários interessados podem se inscrever diretamente na plataforma online. “Estamos promovendo o engajamento na plataforma para 2024. O empresário pode acessar o site www.plataformaprodutividade.com.br e aderir ao programa, escolhendo entre um agente do Sebrae ou uma consultoria do Senai. Em seguida, entramos em contato para dar continuidade ao processo de consultoria”, concluiu.

O Brasil Mais Produtivo oferece às micro e pequenas empresas uma combinação de inovação e consultorias personalizadas, ajudando a solucionar problemas e otimizar processos, conforme as necessidades identificadas ao longo da jornada empresarial.