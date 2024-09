Vidronorte apresenta variedade de boxes e destaca manutenção dos produtos

A empresária Suellen Maia, da Vidronorte, esteve nos estúdios do ac24horas/Ecos da Notícia nesta quarta-feira, 4, para celebrar mais um ano de participação na Expoacre, a maior feira agropecuária de Rio Branco. Durante a entrevista, ela destacou as novidades que trouxe para o evento, incluindo boxes com diversos modelos e cores.

Segundo Suellen, os boxes estão em alta devido ao crescimento no número de imóveis em Rio Branco. “Trouxe muitas novidades em boxes, estamos inovando porque muitas pessoas estão comprando apartamentos e casas, e muitos condomínios estão sendo entregues. As cores que estão super em alta, como o dourado, o rosé e o cobre, estão voltando com tudo. Temos também os boxes até o teto, que são uma das novidades da feira”, afirmou.

A empresária também anunciou a participação da Vidronorte na maior feira do setor de vidros na América Latina, em São Paulo, após o dia 12. “A Vidronorte estará presente”, destacou Suellen.

Ela também enfatizou a importância da manutenção adequada dos boxes para a segurança dos clientes. “Sempre insisto com os clientes que o box deve ter segurança. Você precisa saber o que está comprando, onde está comprando e o tempo de garantia. O maior acidente doméstico acontece no banheiro, então é preciso ter cuidado. Hoje, para mais segurança, oferecemos uma película de proteção que, caso o box quebre, ajuda a conter os estilhaços”, explicou.

Suellen reforçou o compromisso da Vidronorte com a segurança e a inovação, apresentando-se como uma empresa que não só oferece produtos de qualidade, mas também se preocupa com a segurança e satisfação de seus clientes.