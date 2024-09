MedClin destaca inovações em saúde e lança cartão de descontos na Expoacre

A jornalista Jocely Abreu do ac24horas entrevistou na noite desta quarta-feira (4) o Dr. Edward Oliveira, ginecologista e diretor da MedClin, clínica que atua há mais de 12 anos no mercado de saúde no Acre. As declarações ocorreram durante a quinta noite da Expoacre 2024, realizada no Parque Wildy Viana, em Rio Branco (AC).

O médico compartilhou novidades sobre os serviços oferecidos pela MedClin, incluindo o lançamento de um cartão de descontos para consultas, exames e farmácias, buscando facilitar o acesso à saúde para a população acreana.

“A MedClin começou há mais de 12 anos no mercado, ajudando, servindo à família acreana. Desde o início, o nosso objetivo tem sido oferecer serviços de qualidade e acessíveis para todos. Agora, estamos inovando com o lançamento do cartão MedClin, que vai permitir que mais pessoas tenham acesso aos cuidados de saúde a preços acessíveis”, explicou.

“Com esse cartão, as pessoas terão muitos descontos em consultas, exames, atendimentos e até nas farmácias conveniadas. Nosso objetivo é facilitar ao máximo o acesso à saúde, principalmente para quem não consegue pagar por serviços mais caros.”, acrescentou.

O ginecologista, que também é especialista em endoscopia, revelou o volume de procedimentos já realizados. “Hoje, temos a alegria de dizer que realizamos mais de 15 mil endoscopias e colonoscopias aqui em Rio Branco. É um número que demonstra a confiança da população no nosso trabalho, e por isso, eu só tenho a agradecer à família acreana”, disse o médico.

O médico também trouxe uma novidade no campo do emagrecimento. “Hoje temos um novo remédio, que está sendo muito utilizado para diabete e obesidade. Ele promove uma perda de peso entre 20% a 23% do peso corporal total em um ano. Esse medicamento é um duplo agonista, combinando dois mecanismos de ação, os GLP-1 e GIP, trazendo muitas vantagens.”, salientou.

Em outro trecho, o Edward Oliveira também abordou um tratamento inovador para pacientes que já passaram por cirurgia bariátrica. “Nós oferecemos a aplicação de plasma de argônio para quem fez a cirurgia bariátrica e voltou a ganhar peso. Com esse procedimento, podemos cauterizar a anastomose fechando, na passagem entre o estômago e o intestino, que com o tempo pode se alargar, favorecendo a ingestão de mais alimentos. O plasma de argônio permite reduzir essa passagem, retornando o estômago ao seu tamanho original após a cirurgia, promovendo novamente o emagrecimento.”, relatou.

Veja vídeo: