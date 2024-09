Gerente da Minas Distribuidora destaca benefícios de suplementos

Em uma entrevista descontraída e informativa, Daniella Yazumoto, gerente da Minas Distribuidora e farmacêutica, conversou com os jornalistas Leônidas Badaró e Jocely Abreu do ac24horas na noite desta quarta-feira (4) sobre a atuação da distribuidora no Acre. As declarações ocorreram durante a quinta noite da Expoacre 2024, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco (AC).

Daniella começou destacando a trajetória da empresa, que, com 35 anos de mercado, está presente no Acre há 13 anos, atendendo tanto a capital quanto os municípios do interior. “Atendemos todas as drogarias do estado, tanto na capital quanto no Juruá e demais localidades”, comentou.

Durante a entrevista, a gerente seguiu com a apresentação do Ômega 3, um produto já conhecido, mas com diferenciais importantes. “Nosso Ômega 3 é livre de metais pesados, algo garantido pelo selo MEG3, e sua embalagem especial impede a entrada de luminosidade, evitando a degradação do produto. Devido à pureza do nosso produto, ele não deixa aquele sabor de peixe”, acrescentou.

Outro destaque da entrevista foi o lançamento do Neurofoco, um suplemento natural com ação no sistema neurológico. Daniella descreveu o produto como um nootrópico natural que melhora as sinapses neurais e, consequentemente, a atenção e o desempenho cognitivo. “Ele ajuda muito nas atividades diárias, principalmente para quem lida com estresse e precisa de maior foco no trabalho ou em esportes que exigem reflexos rápidos”, disse a farmacêutica.

O produto ainda pode ser utilizado por quem passou por cirurgias bariátricas ou precisa de uma suplementação mais controlada. “Ele não é um medicamento, é um suplemento. O corpo vai absorver o que precisar”, explicou Daniella.