Espaço de vendas de roupinhas para pets é atração na Expoacre

Uma novidade que vem chamando a atenção na Expoacre, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, é um estande dedicado à venda de roupas e acessórios para pets, especialmente cachorros.

A reportagem do ac24horas conversou com dona Maria do Perpétuo, empreendedora que está em seu terceiro ano vendendo roupinhas na feira. Ela contou que começou a confeccionar as peças em 2015. “Tenho 7 pets e, para comprar roupa para todos, fica caro”, explicou. No estande, é possível encontrar roupinhas para várias ocasiões, desde roupas de dormir até trajes sociais.

Maria também fez questão de esclarecer que, em seu espaço, não há venda de animais. “A gente se apega muito aos cachorros”, afirmou, demonstrando carinho e respeito pelos seus pets.