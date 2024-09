Vídeo: Mulher fica presa no box do banheiro de casa e é resgatada por bombeiros

Uma mulher ficou presa no box do banheiro de sua casa e foi resgatada por bombeiros na última sexta-feira (6) no bairro Alto da Expectativa, na cidade de Sobral.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o vidro ameaçava cair, o que impossibilitava a saída da vítima.

“A guarnição teve que retirar a porta do banheiro, depois retirar uma das folhas de vidro do box para retirar a vítima com segurança. Foi observado pela guarnição que o incidente ocorreu devido à quebra da roldana da porta de vidro, impossibilitando sua abertura.”, disse o órgão.

O Corpo de Bombeiros reforçou a necessidade de realizar manutenções periódicas em instalações residenciais para evitar acidentes semelhantes.