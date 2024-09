Vídeo mostra momento em que viatura da PM capota no PR após carro invadir a preferencial

Uma câmera de segurança (assista abaixo) gravou o momento em que uma viatura da Polícia Militar do Paraná capotou após ser atingida por um carro que avançou a preferencial, na madrugada deste domingo (8), no bairro Santa Quitéria, em Curitiba. Conforme apurou a Banda B, dois policiais ficaram feridos.

A equipe do 12º Batalhão da PM estava em patrulhamento pela rua Professor Ulisses Vieira, quando o Fiat Siena não respeitou a sinalização de “pare” na rua Capiberibe e avançou a preferencial. Com o impacto, a viatura capotou e só parou ao bater no muro de uma escola.

Os policiais sofreram ferimentos e foram atendidos por socorristas do SIATE. Apesar do susto, os militares estão bem. A motorista do Siena também ficou ferida, mas sem gravidade.