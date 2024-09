Nabiha afirma que avisou Bocalom sobre fim de contratos, mas que “forças estranhas” atrapalharam

A polêmica da demissão de 547 servidores da educação de Rio Branco, em sua maioria de professores e mediadores de crianças com Transtorno do Espectro Autista, que pode provocar um colapso nas escolas com a suspensão de aulas, ganhou mais um importante capítulo.

Em um áudio vazado, o qual o ac24horas teve acesso, a Secretária Municipal de Educação, Nabiha Bestene, afirma que alertou o prefeito Tião Bocalom sobre o problema. Durante uma reunião, onde não há informações onde foi realizada e a data, Nabiha conta que alertou que o problema iria estourar em plena campanha. “Eu poderia lavar as mãos, preste bem atenção, eu tenho tudo documentado. Eu estou na minha casa e recebi o telefone do prefeito alguns meses atrás, perguntando se eu estava constituindo uma comissão para fazer concurso. Eu expliquei que era para deixar resguardado. Porque isso, quando estourar em plena campanha, vai ser um auê. É questão de mentalidade” afirma Nabiha.

Ainda durante a reunião, a gestora da educação municipal diz que há uma luz no fim do túnel, por meio da judicialização do assunto, como ocorreu em outro estado do país. Nabiha afirma que a ideia é sensibilizar o judiciário para conseguir a permissão. “Graças a Deus que a luz no fim do túnel veio, então é essa a nossa expectativa. Nós não desistimos, a gente vai, e essa semana eu já disse, é prioridade número 1 fazer essa peça judicial. Vamos mostrar ao juiz a necessidade, se ele prefere que eu deixe tantas crianças na rua tirando os professores. O juiz vai ficar sensibilizado. Então, se acalmem, nós não desistimos, eu já tinha praticamente lavado a mão”, declara.

No final do áudio, Nabiha Bestene afirma que falou com o prefeito, tentou convencê-lo do problema, mas que “forças estranhas” dentro da prefeitura, sem especificar quais, atrapalharam.

“Eu tentei explicar para o nosso prefeito, mas, infelizmente, outras forças estranhas não entendem, chegam e dizem uma coisa, dizem outra e aí o problema cai nas costas da professora Nabiha, que é a secretária, finalizou.

O ac24horas tentou contato com a secretária neste domingo, 1, mas até o fechamento desta matéria ela não deu retorno. O espaço segue aberto caso ela queira se manifestar.

Ouça o áudio: