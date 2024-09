VÍDEO: Caminhão perde o freio na PB e causa confusão em via movimentada; veja

Um caminhão-tanque perdeu o freio e desceu desgovernado, de ré, por uma avenida movimentada da da cidade de Campina Grande, na Paraíba. O caso aconteceu na última sexta-feira (6) e ganhou as redes sociais, após um transeunte filmar a situação e postar na web.

Na tentativa de escapar do veículo sem controle, alguns motoristas precisaram fugir de ré com os seus carros. Enquanto isso, uma mulher grita ao ver a cena. Segundo testemunhas, a pessoa em questão estava em uma das lojas da via e se assustou com o ocorrido.





Fonte: BNEWS