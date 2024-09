Vento destrói estrutura e Festival do Milho é adiado em Porto Walter

Um vendaval no início da tarde desta quinta-feira, 5, destruiu parte da estrutura montada para a realização do Festival do Milho, em Porto Walter, e abertura do evento, que seria realizada hoje, teve de ser adiada. Com chuva e ventos fortes, o município está sem energia elétrica.

Muitas tendas montadas para o festival foram descobertas pela ação do vento e o painel principal foi parar no chão. Por isso, o adiamento foi necessário.

“A Prefeitura informa que devido as fortes chuvas e os danos causados, a abertura da nona edição do Festival do Milho, prevista para hoje, foi adiada para amanhã (6). A programação será readequada e divulgada em breve. A venda de comidas já produzidas, será realizada na Praça pelos feirantes”, citou o assessor de Comunicação da prefeitura, Macson Alves.

O Festival do Milho de Porto Walter terá uma programação diversificada, incluindo cavalgada, shows, feira gastronômica, apresentações religiosas, escolha do rei e rainha, lutas de boxe, danças dos povos indígenas, corrida pedestre, futebol. Um Festival de Praia encerra a programação no domingo (8). O evento mostra a produção do milho no município e suas potencialidades na economia, culinária e artesanato.

Os shows serão de Galã do Piseiro, Jaldo Rodrigues (Sem Retoque), Deavele Santos e do artista local, Ricardo Pinheiro e banda.

Veja o vídeo: