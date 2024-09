Residências são destelhadas em temporal no Ramal Menino Jesus

Após meses de estiagem severa na capital acreana, uma chuva rápida e significativa atingiu boa parte da cidade na manhã desta quinta-feira, 5, e acabou deixando rastros de destruição em algumas residências.

De acordo com informações repassadas ao ac24horas, duas casas foram destelhadas devido ao temporal. As residências estão localizadas no ramal Menino Jesus, na travessa Apolo.

Além da queda do telhado em uma das casas, os moradores enfrentaram mais prejuízos, pois as telhas e madeiras que caíram acabaram danificando os móveis da residência.

Veja vídeo: