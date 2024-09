Temporal arrasta tenda e assusta moradores de Manoel Urbano

Fortes ventos atingiram o município de Manoel Urbano na tarde desta quarta-feira, 5, provocando transtornos e gerando preocupação entre os moradores. Um dos episódios mais impactantes ocorreu quando uma tenda foi completamente arrastada pela força do vento, como registrado em um vídeo que rapidamente se espalhou nas redes sociais.

As imagens mostram o momento exato em que a tenda é levantada do chão e levada pelos ares. Além disso, outros materiais foram arrastados pelas ruas, ampliando os prejuízos. Apesar do susto, até o momento, não há registros de feridos.

Com informações do YacoNews