Em Epitaciolândia, ancião de 80 anos é brutalmente assassinado

Na madrugada desta quinta-feira, (05), o município de Epitaciolândia, foi palco de um crime bárbaro que chocou a comunidade local. Francisco Pereira da Cruz, de 80 anos, foi brutalmente assassinado dentro de sua residência, situada no Bairro Vila Vitória.

A Polícia Civil do Acre já iniciou diligências para apurar o ocorrido, e a principal linha de investigação aponta para um possível caso de latrocínio – roubo seguido de morte. As buscas estão concentradas, especialmente, nas áreas de fronteira, devido à proximidade da cidade com a Bolívia, o que pode facilitar a fuga de suspeitos.

O corpo de Francisco foi descoberto por um conhecido que, preocupado com o silêncio incomum do idoso, foi até a casa verificar seu estado. Ao encontrar a vítima sem vida, ele imediatamente acionou as autoridades. Ao chegarem no local, os policiais se depararam com uma cena de violência. Segundo informações preliminares, Francisco foi atingido na cabeça enquanto estava na cama, possivelmente durante a madrugada, com um objeto contundente, que não foi encontrado no local.

Equipes da Polícia Técnica e do Instituto Médico Legal (IML) foram enviadas ao endereço para realizar a perícia e remover o corpo. Agora, os investigadores trabalham para entender a dinâmica do crime e identificar possíveis suspeitos. O caso ainda está em fase inicial de investigação e novas pistas podem surgir a qualquer momento.

Familiares e amigos da vítima estão em choque com a brutalidade do assassinato. Embora a hipótese de latrocínio seja a mais forte até o momento, a polícia mantém outras linhas de investigação abertas para confirmar a real motivação do crime.

A comunidade de Epitaciolândia aguarda ansiosamente por novas informações e pela captura dos responsáveis, enquanto a polícia continua com suas diligências.