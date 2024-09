Ufólogo mostra vídeo inédito de testemunha de OVNI em terra indígena no Acre

O engenheiro, ufólogo e youtuber Rony Vernet, que realiza pesquisas sobre fenômenos aéreos não identificados no mundo todo, foi convidado no podcast Inteligência LTDA, de Rogério Vilela, na última semana, e mostrou relatos exclusivos de indígenas sobre a aparição de supostos seres inteligentes e desconhecidos em aldeias indígenas e outras comunidades na região de Feijó.

De acordo com Vernet, os testemunhos coletados em áudio e vídeo mostram uma coesão nas narrativas. Segundo moradores das regiões, que geralmente são terras indígenas, uma luz aparece no céu, baixo, sobre cursos de água ou casas, emite um brilho intenso, semelhante a um cilindro todo coberto em LED branco, e permanece por vários minutos até se sentir ameaçado. “Quando a gente falava que ia matar, ele ia pra longe, parecia que ele sabia até o que a gente pensava, é impressionante. Se falar nele, ou ele afasta ou some. Txai, ele fica uns 20 metros mais alto que as árvores, bem baixinho mesmo, nunca ouvi barulho”, diz um indígena identificado como Tianú.

