Tenente aposentado da Polícia Militar fica gravemente ferido após ser atingido por veículo em Sena Madureira

Na noite desta sexta-feira (06), um grave acidente abalou a cidade de Sena Madureira, no interior do Acre. O tenente aposentado da Polícia Militar, Austro Alves da Araújo, de 52 anos, ficou gravemente ferido ao ser atingido por um veículo. O incidente ocorreu na movimentada Avenida Guanabara, no bairro Bosque.

Segundo testemunhas, Austro Alves pilotava sua motocicleta Honda Titan, trafegando no sentido centro-bairro, quando tentou realizar uma conversão à esquerda. No mesmo momento, uma professora, que não teve o nome revelado, dirigia um Renault Logan no sentido oposto. A colisão foi inevitável e Austro foi arremessado, sofrendo graves lesões.

Após o impacto, a motorista parou para prestar socorro e imediatamente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou rapidamente ao local. Os paramédicos realizaram os primeiros socorros e encaminharam o tenente ao Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Austro foi entregue ao Setor de Ortopedia e em seguida ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com fraturas expostas na tíbia e fíbula, além de uma laceração severa no joelho e múltiplas escoriações. Após ser avaliado pelos médicos, foi imediatamente encaminhado para o centro cirúrgico. Seu estado de saúde é estável, mas ainda requer cuidados intensivos, pois há risco de agravamento.

A Polícia Militar esteve presente no local do acidente para realizar os procedimentos legais e a perícia.

Recebemos a informação que o Militar está tendo toda assistência médica até sua total recuperação.