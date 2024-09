Sábado será se céu nublado e sem chance de chuva no Acre

A previsão do tempo para este sábado, 7 de setembro, no Acre, indica que o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado em várias partes do estado. Não há previsão de chuva ao longo do dia. Às informações é do Climatempo.

Em Rio Branco, as temperaturas vão variar entre 24°C e 36°C. O vento soprará de nordeste a uma velocidade de 5 km/h, e a umidade relativa do ar deve oscilar entre 44% e 91% durante o dia. No período da noite, o céu permanecerá com muitas nuvens, mas também sem possibilidade de chuva.