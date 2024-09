Show de Galã do Piseiro anima Festival do Milho em Porto Walter

O show do cantor Galã do Piseiro animou o público do Festival do Milho em Porto Walter na noite dessa sexta-feira, 6. Ele pôs as pessoas para dançar com a mistura de arrocha, forró e sertanejo. Em seguida, Ricardo Pinheiro e Banda fecharam a primeira noite do evento. A Feira Gastronômica, com uma grande variedade de comidas derivadas do milho, atraiu os moradores e visitantes.

Com o vendaval que aconteceu na cidade na última quinta-feira, 5, apenas a Cavalgada foi mantida da programação inicial da abertura do evento e contou com a presença de um grande público.

Tatiane Almeida Cameli, popular que foi prestigiar a cavalgada, conta a importância da feira para o crescimento da cidade. “É grandioso pra nossa cidade porque tem pessoas dos outros municípios e estamos agradecidos por isso, gera vendas e renda vendas para nosso município”, destacou.

O Festival do Milho é promovido pela prefeitura de Porto Walter, com apoio do Sebrae e governo do Estado.

O deputado federal Zezinho Barbary enfatiza que além de proporcionar diversão e entretenimento, o Festival é importante do ponto de vista econômico para Porto Walter.

“É uma alegria muito grande poder estar aqui na minha terra natal, no Festival do Milho, que foi criado na nossa gestão, e poder ver essa organização toda. Agradeço aí prefeito, a equipe e toda população. O festival do milho é uma oportunidade para os nossos produtores exporem os seus produtos, venderem as suas mercadorias, sua produção. O festival tem crescido e agradeço muito a parceria do nosso governador, Gladson Cameli, do governo do Estado. É importante ver a população feliz, participando e o município crescendo e se desenvolvendo”, pontuou.

“Vou marcar presença aqui toda noite para comemorar com a população, o sucesso do Festival, onde as pessoas se reencontram, negócios são feitos e a população se diverte“, destacou o prefeito Cesar Andrade.

Na programação deste sábado, 7, tem às 19h, amistoso de Futebol Master entre Porto Walter x Monte Sinai de Cruzeiro do Sul, apresentações artísticas com cantores locais e show com os cantores Jaldo Rodrigues (Sem Retoque) e Deavele Santos.

04h – Pós-show de encerramento com o cantor Ricardo Pinheiro e banda.

Já domingo, 8, haverá o Festival de Praia, na Praia da Várzea.