Marcus Alexandre inaugura Casas 15 se reúne com moradores

A agenda do candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), para este sábado, 7 de setembro, inclui inaugurações de Casas 15 e reuniões.

De acordo com sua assessoria, as atividades começam às 7h30, com a inauguração de uma Casa 15 no Eldorado, na residência do pastor Fábio. Outras inaugurações ocorrerão às 9h30, 10h, 10h30 e 11h em diferentes bairros.

À tarde, estão previstas reuniões com moradores de Belo Jardim II e I, às 16h e 17h, respectivamente, e a inauguração de uma Casa 15 no Canaã, às 18h.