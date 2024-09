1,30m: Rio Acre baixa e nível é o segundo menor em 14 anos

O nível do Rio Acre voltou a baixar em Rio Branco. Após leve subida, o manancial decresceu um centímetro nas últimas 24 horas.

O nível na manhã deste sábado, 7 de setembro, é de 1,30m, apenas cinco centímetros do recorde mínimo já registrado na história da capital acreana.

A situação é preocupante. Conforme levantamento da Defesa Civil a pedido do ac24horas, este nível é segundo mais baixo do manancial na capital acreana no mês de setembro nos últimos 14 anos.

Apenas em 2022, ano em que o Rio Acre atingiu a menor cota da história, houve um nível mais baixo, quando no dia 29 de setembro, a cota registrada foi de 1,26m.