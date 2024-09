Bocalom tem encontro com empresário, time de futebol e carreata

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL), e seu candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene (PP), tem como agenda para este sábado (7) encontro com apoiadores, carreata e entrevista.

De acordo com a coordenação de campanha da candidatura, os candidatos tem à 8h, reunião com um empresário, familiares e atletas de um clube de futebol na região do Aeroporto de Rio Branco.

Às 16h, Bocalom e Alysson participam de carreata no bairro Esperança, com concentração nas proximidades da Uninorte.

À noite, às 19h, Bocalom visita a oitava noite de Expoacre, no Parque de Exposições Wildy Viana, e às 20h, dá entrevista a um site de notícias.