Jenilson e Sanderson se reúnem com moradores neste sábado

Os candidatos Jenilson Leite e Sanderson Moura, ambos do PSB, cumprem uma intensa agenda de compromissos neste sábado, 7 de setembro, em Rio Branco (AC).

O dia começa cedo, às 7h, com uma visita à área comercial do bairro Esperança. O ponto de encontro foi o QG da Maria Cabecinha, localizado em frente à sede da Associação do Conjunto Esperança.

Ao meio-dia, os candidatos têm uma pausa para compromissos familiares.

Às 15h, Jenilson e Sanderson Moura participaram de uma reunião na Estação, onde dialogam com eleitores sobre propostas e ouviram demandas da comunidade.

Encerrando o dia, às 17h, os candidatos marcam presença no parque de Exposição, com ponto de encontro no estacionamento do Rotary.