Marcus Alexandre lamenta atual situação da educação com Bocalom

O candidato a prefeito pela Coligação Bora Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), criticou a atual gestão de Tião Bocalom pela ausência de novas construções de escolas infantis no município, o que, segundo ele, tem gerado a falta de vagas para mais de 2 mil crianças na rede de ensino.

Marcus Alexandre ressaltou a interrupção dos contratos de profissionais da área da educação, classificando a situação como falta de compromisso da atual administração. “Eu lamento muito a situação que a atual administração deixou a educação do nosso município. Além de termos 2.500 crianças a menos matriculadas do que em 2018, agora vem essa situação em que os profissionais tiveram o contrato interrompido no meio do segundo semestre, quando todos sabemos que o semestre se encerra no mês de dezembro. Portanto, é falta de compromisso, falta de planejamento. A educação do nosso município não viu nenhuma escola nova ser construída; os pais e mães sabem que nenhuma escola nova foi construída. Pelo contrário, escolas rurais foram fechadas, as creches comunitárias também, e tivemos uma redução drástica nas matrículas”, declarou.

O candidato também reafirmou seu compromisso com a educação, destacando as realizações de sua gestão anterior e suas propostas para o futuro. “Nosso compromisso com a educação é de vida. Já construímos 14 escolas de educação infantil e vamos construir mais. Vamos abrir novas vagas, recompor as 2.500 vagas que foram perdidas pela atual administração. Vamos valorizar professores, manter o abono natalino, fazer um trabalho para garantir os cuidadores e os mediadores para as crianças com autismo e TDAH. Vamos chamar o pessoal que foi concursado em 2019, fortalecer nossa educação e assegurar que nossas crianças terão educação de qualidade na nossa cidade”, afirmou.