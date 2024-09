Rio Branco é uma das capitais com menor número de pesquisas eleitorais registradas

A cidade de Rio Branco, capital do Acre, registrou 17 pesquisas eleitorais entre janeiro e agosto de 2024, de acordo com dados do sistema PesqEle do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Embora a cidade não esteja entre as líderes em número de pesquisas, ela ocupa o 17º lugar entre as 20 capitais com mais levantamentos registrados no país.

Manaus, capital do Amazonas, aparece como a maior no número de pesquisas registradas no mesmo período, totalizando 45 estudos. Em seguida vêm Belo Horizonte (44) e São Paulo (43).

Os levantamentos são ferramentas essenciais para medir a intenção de voto da população e fornecer uma visão das tendências eleitorais. No entanto, em algumas cidades, houve a suspensão ou impugnação de pesquisas devido a irregularidades. Em Manaus, por exemplo, 11 das 45 pesquisas registradas foram consideradas irregulares pela Justiça Eleitoral e outras seis não foram divulgadas.