Bispo de Cruzeiro do Sul diz que política não deve dividir famílias: “vamos escolher com seriedade”

Como sempre faz em datas especiais, o bispo de Cruzeiro do Sul, Dom Flávio Giovenali, gravou um vídeo sobre a independência do Brasil, comemorada neste 7 de setembro. Ele aproveitou o tema e falou sobre o momento de eleição que o país vive e que os eleitores devem escolher com seriedade e serenidade os candidatos a vereador e prefeito. O líder religioso pede seriedade e serenidade aos eleitores e aconselha que as pessoas não briguem e nem terminem amizades por causa de política. E que a política não divida famílias.

Dom Flávio já recebeu os candidatos a prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima e Jessica Sales e ouviu algumas propostas.

“Este ano nós somos convidados a caprichar mais para que a pátria, para que o Brasil possa ser cada vez melhor. É continuar a história, começado naquele 7 de setembro de 1822, que já foi fruto de todo um processo, mas que continua. Este ano temos uma responsabilidade especial com a Pátria pelas eleições municipais. Vamos escolher com seriedade e com serenidade. Com seriedade porque, a partir das pessoas que estarão gerindo nossos municípios e o Brasil poderão avançar ou recuar, retroceder”, pontua.

Dom Flávio pede serenidade às pessoas e aconselha que não briguem e nem terminem amizades por causa de política. Defendeu a união das famílias.

“Que tenhamos serenidade. Precisamos colocar as nossas posições, colocar as nossas ideias, mas não precisamos brigar, quebrar a amizade, não precisamos fazer divisões entre as famílias. Então feliz dia da independência e uma feliz construção de um Brasil melhor”, conclui o bispo.