“Trouxemos oportunidades juntos com instituições parceiras, diz diretor do Sebrae

O diretor técnico do Sebrae/AC, Cleber Campos, e o diretor de Finanças do Sebrae, Vandré Prado, fazem avaliação positiva tanto na área de negócios quanto na massificação daquilo que o Sebrae oferece em serviços. “Além disso, nós trouxemos oportunidades com as parcerias que fizemos com o Banco da Amazônia”, afirmou Prado.

O espaço Origens foi destaque na avaliação da dupla de diretores. A explicação detalhada das cadeias produtivas do Acre é importante para valorização dos produtos regionais.

As 30 startups mais consolidadas no Acre estiverem. “O Sebrae precisa mostrar que é comprometido com inovação e tecnologia”, afirmou Campos. “O Sebrae tem no DNA de criar uma cultura de inovação, que trabalha com ações de inovação”.

O acesso a mercados é um dos trabalhos diferenciados do Sebrae/AC, observando as marcas “Amazônia” e “Acre”.

“A capilaridade do Sebrae, junto com as instituições parceiras, com o Sistema S, Governo do Estado, faz com que estejamos em todo Acre e trabalhamos do início da produção até o acesso a novos mercados”, afirmou Vandré Prado.

Os diretores afirmaram que os números relacionados à feira ainda serão consolidados e informados posteriormente.