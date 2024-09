Médico 24 horas: medicina que o povo entende

Fabrício Lemos, médico especializado em urgência e emergência, e colaborador do ac24horas com o podcast Médico 24 Horas, foi entrevistado pela dupla Joceli Abreu e Leônidas Badaró.

Após confidenciar o sonho que tinha em ser entrevistado por Joceli na Expoacre quando vivia no exterior fazendo especialização, a conversa teve um tom informal. A explicação do que motivou a criação do podcast foi simples. “Tornar a linguagem médica, técnica, em algo popular, próxima das pessoas”, explicou.

A automedicação foi um dos temas abordados. “A medicação pode matar. A medicina pelo ‘achismo’ não vale a pena”, afirmou. “Às vezes, a pessoa tem plano de saúde, tem condições, mas quando tem um problema de saúde, vai direto da saúde”.

A humanização do atendimento em saúde também foi discutido. “Tenho minhas limitações, mas naquilo que eu não conseguir, estou aqui do teu lado”, afirmou Médico 24 Horas vai ao ar toda segunda feira, às 4 horas da tarde.