Jenilson critica adversários e promete resolver problemas em 4 anos

O candidato a prefeito de Rio Branco, Jenilson Leite (PSB), concedeu uma entrevista neste domingo, 8 de setembro, nos estúdios do ac24horas/Ecos da Notícia. Durante a conversa, ele fez uma avaliação da sua campanha e apresentou algumas de suas principais propostas, como a ampliação do horário de atendimento das unidades de saúde da capital.

Jenilson afirmou que a recepção da população tem sido muito positiva. “Estou muito feliz pela maneira como a população tem me recebido. Estou me apresentando como um candidato disposto a se empenhar verdadeiramente para melhorar a vida da população de Rio Branco. A mesma disposição que tive na pandemia, quando me afastei do mandato de deputado estadual para entrar nos hospitais e ajudar a nossa população, terei para cuidar dos problemas de Rio Branco”, declarou.

Durante a entrevista, ele também apresentou propostas como a criação de um centro de atendimento especializado para crianças com deficiência e outro para as mulheres. “Nosso plano de governo é cheio de ideias importantes que trarão melhorias significativas para a nossa cidade. Temos propostas na área da saúde, como a ampliação do horário de atendimento nas Unidades de Referência de Atenção Primária (URAPs) e policlínicas até às 22 horas. Além disso, queremos criar o Centro Especializado de Saúde da Mulher Acriana, que será um espaço de respeito, diferentemente da realidade atual, onde a única referência de saúde para as mulheres é a maternidade”, explicou.

Jenilson também aproveitou para criticar seus adversários na disputa, destacando problemas como buracos nas ruas e falta de água. “Um dos candidatos já foi prefeito por seis anos, e o outro estava em outra função. Considero isso uma falta de respeito com a população. A população não tem culpa da má gestão desses políticos. Ela quer ver os problemas resolvidos, e eu estou disposto a trabalhar durante os quatro anos de mandato. Vou começar a trabalhar desde o primeiro dia, sem esperar pelo ano de campanha. Quero trabalhar os quatro anos para que possamos reduzir problemas como os buracos nas ruas e a falta de água”, concluiu.