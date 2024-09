Homem morre de forma repentina em Rio Branco

No final da tarde deste domingo (08), um homem foi encontrado morto em um trapiche na rua Vale do Açaí, no bairro São Francisco, em Rio Branco, Acre. O caso aconteceu por volta das 18h e gerou comoção entre os moradores.

O morador Francisco Pereira, de 67 anos, relatou que por volta das 14h30, avistou o homem, identificado como Nildemar Silva do Nascimento, de 44 anos, deitado nos fundos de sua residência. Francisco acreditava que Nildemar estava sob efeito de álcool e apenas descansava. No entanto, ao verificar novamente por volta das 18h, ele percebeu que o homem não estava respirando. Preocupado, Francisco acionou a irmã da vítima, Cleomar Silva, de 48 anos.

Cleomar chegou ao local rapidamente e, ao constatar que seu irmão estava sem sinais vitais, acionou a Polícia Militar. Uma equipe do segundo batalhão foi ao local e confirmou a morte de Nildemar, aparentemente por causas naturais. Cleomar informou que o irmão sofria de problemas de saúde, o que reforçou a suspeita de morte natural.

Diante da situação, a Polícia orientou a família a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma unidade de suporte avançado foi enviada para atender a ocorrência e, ao chegar no local, realizou os procedimentos necessários para confirmar o óbito.

Por se tratar de uma morte natural e sem indícios de violência, não foi necessária a realização de perícia por parte da equipe do Instituto Médico Legal (IML). A remoção do corpo ficou a cargo de uma funerária contratada pela família.

O falecimento de Nildemar Silva do Nascimento deixa um sentimento de tristeza no bairro, onde ele era conhecido.