Ciclista fica ferido em colisão com moto na Avenida Ceará

Na noite deste domingo (8), um acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta resultou em ferimentos no ciclista Gleilson Nepomuceno de Araújo, de 48 anos, na Avenida Ceará, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas, Gleilson descia a ladeira da Rua Rondônia e, ao tentar atravessar a avenida, não parou para verificar o trânsito de veículos.

No momento da travessia, uma moto seguia pela Avenida Ceará no sentido centro-bairro. O motociclista, sem tempo para evitar o impacto, colidiu com o ciclista, arremessando-o ao solo.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada rapidamente para prestar socorro à vítima. Gleilson foi atendido no local, estabilizado e, em seguida, encaminhado ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Gleilson foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação, apresentando dores na região cervical, lombar, abdominal e no tórax. Apesar dos ferimentos, seu estado foi considerado estável.

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), esteve presente no local para realizar os procedimentos necessários e investigar as circunstâncias do acidente.