Bocalom e Alysson recebem abraço da regional Cadeia Velha e carreata leva às ruas 800 veículos, diz assessoria

Com concentração na quarta ponte, em frente a quadra de esportes do bairro Seis de Agosto, o candidato à reeleição pelo PL, Tião Bocalom, e o candidato a vice, Alysson Bestene, participaram na tarde deste domingo, 8, de mais uma carreata, a 6ª desde o início da campanha. À caravana da coligação “Produzir para Empregar”, percorreu os bairros Cadeia Velha, Baixada da Habitasa, Estrada da Invernada, Adalberto Aragão, Morada do Sol e Tropical.

A carreata, com 800 veículos, entre carros e motos, atraiu um grande número de apoiadores, que saudaram os candidatos ao longo do percurso. “Mais uma carreata, vamos embora, vamos em frente com todo gás! Tenho certeza da nossa vitória, vamos ganhar muito bem! A animação do povo é contagiante. Fico muito feliz com o reconhecimento do nosso trabalho”, disse Bocalom.

Alysson Bestene comentou que as carreatas demostram que a campanha está no caminho certo. “Isso é uma demonstração do trabalho bem feito. Acredito que a parceria com o governo vai fortalecer ainda mais as ações da administração pública em nossa cidade. A carreata reflete o entusiasmo da campanha e o apoio popular crescente em favor da reeleição do Bocalom”.