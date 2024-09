Acidente entre carro e motocicleta deixa homem ferido no bairro das Placas

Um acidente envolvendo um veículo e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida no início da noite deste domingo (08), na estrada Jarbas Passarinho, bairro das Placas.

O motociclista, identificado como Bruno Almeida Rocha da Silva, 27 anos, foi encaminhado ao Pronto Socorro após colidir com um carro cujo motorista não respeitou a preferência.

De acordo com informações repassadas, o motorista de um veículo Ecosport bege, que seguia em direção ao centro, não respeitou a preferência ao tentar entrar no estacionamento de um supermercado conhecido da região. Nesse momento, Bruno, que vinha no sentido contrário, foi atingido, com impacto o motociclista foi ao solo.

Após a colisão, o motorista desceu do carro imediatamente e prestou socorro à vítima, acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A ambulância de suporte básico chegou rapidamente ao local. Bruno foi estabilizado e levado para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Bruno foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com uma fratura no tornozelo e uma laceração no braço direito, mas seu estado de saúde é estável.

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito (BPTRAN), esteve no local para realizar os procedimentos necessários e isolar a área para a perícia. O nome do motorista envolvido no acidente não foi divulgado.