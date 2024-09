Ao lado dos pais, Zequinha relembra superação e ligação com Cruzeiro do Sul

Nos programas de rádio e TV de sua campanha, Zequinha Lima, candidato à reeleição em Cruzeiro do Sul, tem destacado sua trajetória pessoal e sua ligação profunda com a cidade. Ele relembra a infância simples, os sacrifícios feitos por dona Cleonice e seu João, e sua família de agricultores e como esses desafios moldaram seu caráter e determinação para alcançar o sucesso.

Zequinha recorda o aprendizado que vem da convivência com o povo trabalhador de Cruzeiro do Sul, destacando como isso o ajudou a crescer e a valorizar ainda mais as histórias de vida da população. “Eu fui um menino sonhador como qualquer filho de família simples, que vive nos bairros e nas vilas de Cruzeiro. Eu cresci aqui, estudei aqui e me tornei professor. Meu pai não era prefeito nem deputado, sempre foi um pequeno produtor rural. Não foi fácil para minha mãe e meu pai criarem a mim e meus sete irmãos, mas eu procurei estudar, batalhei muito e não pulei etapas. Subi degrau por degrau com humildade e determinação”, disse o prefeito, emocionado ao compartilhar sua trajetória.

Os pais relatam com orgulho o caminho percorrido pelo filho mais velho, que chegou a vender quibe na escola onde estudava.O pai de Zequinha, seu João, destaca a surpresa e emoção ao ver o filho alcançar a posição de prefeito: “Rapaz, eu não tenho nem palavra pra isso. Eu vim da pobreza e eu tenho um filho, prefeito de Cruzeiro do Sul”, destacou ele.

A mãe de Zequinha, dona Cleonice, por sua vez, relembra os sacrifícios feitos pela família para garantir a educação dos filhos: “O pai dele trabalhava na agricultura. Aí quando ele ficou maiorzinho, ele era o mais velho, já ia para roça mais o pai dele, mas assim mesmo ia pra escola. Se ele estudou de tarde, ia pra roça de manhã. Era um sacrifício mesmo. Eu só tinha a roça, fazia farinha, vendia e comprava aqueles pedacinhos de pano pra fazer a roupa deles. Aprendi a costurar por necessidade de fazer as roupas deles. Zequinha venceu assim, com muita dificuldade”.

Ela também ressalta a determinação do filho ao longo de sua trajetória: “Ele passou em concurso, foi ser professor, vereador, começou a subir, mas não subiu daqui do primeiro degrau para o terceiro. Ele foi subindo devagarzinho”.

Esse avanço gradual, sem pular etapas, é um dos orgulhos de Zequinha, que sempre destaca como o esforço e a humildade foram fundamentais para seu sucesso.

Ligação com o Povo e a Cidade

Zequinha reforça em seus programas que sua história é igual à de muitos jovens de famílias simples de Cruzeiro do Sul, e que o seu maior desejo é inspirar os moradores da cidade a sonharem e acreditarem em suas capacidades. “O que mais valorizo como prefeito é mostrar que qualquer rapaz ou moça daqui de Cruzeiro também pode realizar o seu sonho, vencer na vida e ser mais do que eu sou”, destacou o candidato, ao reafirmar seu compromisso com o desenvolvimento da cidade e o bem-estar da população.

Conexão com a história e o futuro de Cruzeiro do Sul

Com uma trajetória de vida parecida com a de tantos outros cruzeirenses, Zequinha Lima reforça seu compromisso de continuar trabalhando pelo desenvolvimento do município, honrando o legado de seus pais e de todos que, como ele, lutam para construir uma vida melhor. “Tudo o que faço é para honrar Cruzeiro do Sul e tudo o que quero é estar sempre no coração dos cruzeirenses”, conclui Zequinha em seus programas, reforçando sua ligação com a cidade e sua visão de um futuro próspero para todos.