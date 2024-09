Trabalho de formação do Sebrae é fator que justifica sucesso do artesanato

O expositor Aldemar Maciel, consultor do Sebrae, destacou a arceria com a Secretária de Estado de Turismo e Empreendedorismo.

“Esse é um trabalho de qualificação para sermos competitivos”, afirmou.

“O Acre hoje tem vários artesãos que são sucessos porque o Sebrae montou uma espécie de loja do artesanato com trabalhos dos mais consagrados artesãos do Estado. São, na verdade, ‘empresas artesanais’, como nos casos de Marqueson e o Dudu da Borracha que, inclusive, estão expondo também em São Paulo”, disse.

O trabalho de formação, preparação e qualificação que o Sebrae faz, em parceria com o Governo, é apontado como fator estratégico para o sucesso do artesanato acreano.