Jovem fica ferido em acidente entre caminhonete e moto em Boca do Acre e é transferido para Rio Branco

Na tarde desta quinta-feira, 05 de setembro, um grave acidente foi registrado na BR-317, no platô do Piquiá, localizado na Cidade Alta de Boca do Acre. O incidente envolveu uma caminhonete Mitsubishi Triton de cor preta e uma motocicleta Honda Titan 160 vermelha. O motociclista Antônio Marcos Silva de Matos, de 20 anos, sofreu ferimentos graves na colisão.

Segundo informações repassadas, o motorista da caminhonete havia sinalizado que faria uma conversão à esquerda para acessar um posto de gasolina, enquanto seguia em direção à Cidade Baixa. Antônio, que trafegava na mesma direção, tentou ultrapassar o veículo pela esquerda, mas não conseguiu frear a tempo, colidindo lateralmente com a caminhonete.

Com o impacto, Antônio e seu passageiro foram arremessados ao solo. Uma ambulância foi rapidamente acionada para prestar os primeiros socorros e conduziu o motociclista ao Hospital Regional Maria Geny de Lima. Devido à gravidade dos ferimentos, Antônio foi transferido para o Pronto-Socorro de Urgência e Emergência em Rio Branco,

Antônio foi entregue ao Setor de Ortopedia para maior avaliação com uma fratura exposta na perna esquerda, seu estado de saúde é considerado estável.

O passageiro que acompanhava Antônio sofreu apenas escoriações leves e também foi levado ao hospital para exames, mas não precisou ser transferido. O motorista da caminhonete foi até o hospital para verificar a condição das vítimas após o acidente.

As autoridades locais estão investigando as circunstâncias exatas do acidente.