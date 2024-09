Caldeirão Cores e Tintas apresenta novidades em estande na Expoacre

A jornalista Jocely Abreu entrevistou Vanessa, representante do Caldeirão Cores e Tintas, uma das mais tradicionais empresas do setor de tintas e revestimentos do Acre, na noite desta quinta-feira (5), no Parque de Exposição Wildy Viana, em Rio Branco (AC).

Vanessa destacou a longa história da empresa no estado e as novidades que estão sendo apresentadas na feira. “Estamos há mais de 15 anos aqui na Expoacre. O Caldeirão tem 30 anos no Acre, então já faz parte da família acreana. Estamos em Cruzeiro do Sul, Brasiléia e Rio Branco, com duas lojas, na Via Chico Mendes e Nações Unidas”, contou.

A representante destacou a oportunidade para mostrar as inovações que o Caldeirão trouxe para o evento. “Hoje a gente trouxe muita novidade, como as nossas pedras naturais, que podem ser usadas em ambientes internos e externos. Um dos mais usados é a cor Dubai, que é chiquérrima e deixa qualquer ambiente lindo”, explicou Vanessa.

O estande também conta com uma exposição completa das novas tendências em acabamentos e revestimentos. “Temos novidades como cimento queimado, mármore realista, texturas e nosso queridinho, o toque de brilho”, comentou com entusiasmo.

Entre os lançamentos mais esperados, Vanessa apresentou a nova tinta emborrachada, que promete impermeabilizar paredes e telhados. “Ela pode ser usada em telha, parede externa, e a água não penetra. Aqui temos uma demonstração de uma parte pintada e outra não, para o cliente ver a diferença”, detalhou.

Outra novidade que chamou atenção foi a tinta fosca lavável. “Antigamente só o semibrilho era lavável, mas hoje temos a tinta fosca, que é altamente lavável. Fazemos até um teste aqui na feira, riscando a parede com lápis de cor, e depois é só passar água que sai tudo”, explicou Vanessa.

Vanessa concluiu a entrevista reforçando o convite para que o público visite o estande e conheça os lançamentos. “Venham visitar o Caldeirão aqui na Expoacre. Temos uma equipe muito competente, pronta para te ajudar com qualquer dúvida sobre metragem, quantidade de material e consultoria de cores”, disse.